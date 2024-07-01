جوردان بارديلا يبدي استعداده لتولي رئاسة الحكومة الفرنسية
أبدى جوردان بارديلا، السياسي البارز في تيار اليمين المتطرف بفرنسا، اليوم الأحد، استعداده لتولي منصب رئيس الوزراء، إذا فاز حزب التجمع الوطني، الذي ينتمي إليه بأغلبية مطلقة بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل.
وأضاف بارديلا، "سأكون رئيس وزراء 'يؤمن بالتعايش'، أحترم الدستور ومنصب رئيس الجمهورية، لكن لن أتنازل عن السياسات التي سننفذها"، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".
ويتجه حزب التجمع الوطني على ما يبدو للفوز بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وكانت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، قد قالت إن "معسكر ماكرون تم محوه عمليا".
جاءت تصريحات لوبان تعليقا على تصدر حزبها بفارق كبير، اليوم الأحد، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المُبكرة في فرنسا.
وقالت لوبان، التي انتخبت نائبة عن دائرتها في شمال البلاد، إن الفرنسيين أظهروا "إرادتهم لطي صفحة 7 أعوام من حكم الازدراء والتآكل" للرئيس إيمانويل ماكرون.
ودعت لوبان الفرنسيين إلى منح حزبها التجمع الوطني "الغالبية المطلقة"، وذلك خلال الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية المُقررة في الـ7 من شهر تموز/يوليو المُقبل.