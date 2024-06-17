وسط تحذير من فوز "المتطرفين".. انطلاق حملة الانتخابات التشريعية الفرنسية

انطلقت، اليوم الإثنين، الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، لاختيار 577 نائبًا يمثلون مختلف الدوائر الانتخابية.

وبعد أسبوع من المفاوضات المكثفة حول الترشيحات وإقفال باب تقديم الترشيحات، تبدأ الحملة يوم في كل أنحاء فرنسا، وسط تحذيرات من المعسكر الرئاسي من مخاطر صعود "المتطرفين" يمينًا ويسارًا.

ويبني معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون خطاب حملته على هذه النقطة إضافة إلى الدفاع عن بعض الإنجازات المحققة، خلال السنتين الماضيتين، من العهدة البرلمانية.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، أن فوز "المتطرفين" في الانتخابات التشريعية، سواء من اليسار أو اليمين، سيكون "كارثة، أولاً وقبل كل شيء، على المناخ الاجتماعي في البلاد".