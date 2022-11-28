تقرير: "خلافات حادة" داخل الناتو بشأن الصين

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، يوم الاثنين، أن هناك "خلافات حادة" داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حول كيفية التعامل مع الصين.

وأشارت المجلة في تقرير لها، إلى أن أعضاء الحلف "اتفقوا في وقت سابق من العام الجاري على أن الصين تمثل تحديا، لكن لم يتفقوا على كيفية التعامل وطبيعة العلاقات معها".

وأضاف التقرير: "هناك وسط واسع ومتحول.. هناك الصقور الذين لا يريدون عداء بكين بشكل مفرط، والحمائم الذين يتحدثون عن الاعتماد الاقتصادي على الصين".