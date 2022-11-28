تقرير: "خلافات حادة" داخل الناتو بشأن الصين
ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، يوم الاثنين، أن هناك "خلافات حادة" داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حول كيفية التعامل مع الصين.
وأشارت المجلة في تقرير لها، إلى أن أعضاء الحلف "اتفقوا في وقت سابق من العام الجاري على أن الصين تمثل تحديا، لكن لم يتفقوا على كيفية التعامل وطبيعة العلاقات معها".
وأضاف التقرير: "هناك وسط واسع ومتحول.. هناك الصقور الذين لا يريدون عداء بكين بشكل مفرط، والحمائم الذين يتحدثون عن الاعتماد الاقتصادي على الصين".
وأوضح أن "الصقور مثل الولايات المتحدة، يريدون التوفيق بين أهداف الناتو ورغبتهم في تقييد بكين، ومن ناحية أخرى، هناك دول لينة مثل المجر تريد التعامل مع بكين".
وفي هذا الإطار، نقلت المجلة عن السفيرة الأمريكية لدى "الناتو" جوليان سميث، قولها إن "استراتيجيات الولايات المتحدة والناتو يمكن أن تكون متوافقة.. أرى توافقاً هائلاً بين الاثنين".
لكنها اعترفت بأن "ترجمة أقوال الحلف إلى أفعال، تعتبر قصة طويلة ومعقدة".
طموحات انتقامية
ووفقا للمجلة "يلوح في أفق النقاش بأكمله، مسألة ما إذا كانت الصين تستحق الكثير من الاهتمام في الوقت الحالي فيما تدور الحرب رحاها في الفناء الخلفي لحلف الناتو ولا تزال روسيا ترفض التخلي عن طموحاتها الانتقامية".
وقال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: "لم يتم وضع تصور لحلف الناتو للعمليات في المحيط الهادئ لأنه تحالف شمال الأطلسي".
وأضاف: "بالتأكيد يمكن للمرء أن يفكر في التهديدات والتحديات الأخرى.. لكن في الوقت الحالي نعتقد أن لدينا ما يكفي من التهديدات والتحديات في السيناريو التقليدي للحلف".
وأشارت المجلة إلى أن "القضية ستكون مطروحة على الطاولة الأسبوع الجاري في بوخارست، حيث سيوقع وزراء الخارجية من الحلف على تقرير جديد حول الرد على الصين".
وأضافت أنه "بينما اتفق المسؤولون على العديد من القضايا الأساسية، ستظل المحادثات تقدم معاينة للمناقشات الصعبة التي من المتوقع أن تعذب الناتو لسنوات".
الوحدة الغربية
وقالت المجلة إن "تسمية الناتو للصين على أنها تحد جاءت في قمة سنوية في مدريد.. هي كلمة تبدو غير مؤذية ولا تزال تمثل عرضًا غير مسبوق للوحدة الغربية ضد صعود بكين".
وأشارت إلى أن قادة الحلف كتبوا في مخطط استراتيجي: "سنعمل معًا بمسؤولية كحلفاء لمواجهة التحديات التي تشكلها الصين على التحالف العسكري".
وأوضحت المجلة أن الولايات المتحدة "بذلت الكثير من الجهود لجذب انتباه الناتو إلى الصين، بحجة أن التحالف يجب أن يحد من نفوذ بكين، ويقلل التبعية للقوة الآسيوية ويستثمر في قدراته الخاصة".
ولفتت إلى أن "العديد من الحلفاء دعموا هذا المسعى، بما في ذلك كندا وبريطانيا وليتوانيا والتشيك".
وأوضحت أن واشنطن "كتبت في استراتيجيتها للأمن القومي الصادرة الشهر الماضي قائلة إن الصين هي المنافس الوحيد الذي لديه نية لإعادة تشكيل النظام الدولي وتسعى لامتلاك القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك".
تحالف واسع
وقالت "بوليتيكو": "لكن الناتو تحالف واسع النطاق.. وتميل العديد من دول أوروبا الشرقية إلى هؤلاء الصقور ولكنها تريد أن يركز التحالف بشكل مباشر على التهديد الروسي".
وأضافت: "يخشى البعض من إغضاب الصين، وإمكانية دفع بكين إلى أحضان موسكو.. وفي غضون ذلك، تخشى عدد من القوى الأوروبية الغربية من دور الصين في المناطق الحساسة من الاقتصاد الغربي، لكنها لا تزال ترغب في الحفاظ على الروابط الاقتصادية.. والآن يتم العمل على تحويل هذه المشاعر المتباينة إلى شيء يمكن استخدامه".
وقال ديفيد كواري، سفير المملكة المتحدة لدى الناتو: "هناك خطر من أن نناقش إلى ما لا نهاية الصفات التي نطبقها هنا".
وأضاف: "نحن نركز بشكل كبير على التنفيذ العملي.. أعتقد أن هذا هو المكان الذي يجب أن يذهب فيه النقاش هنا، وأعتقد أننا نحرز تقدما في ذلك".
وبالنسبة لسفيري المملكة المتحدة والولايات المتحدة كواري وسميث، فإن هذا يعني جعل الناتو ينظر في عدة مكونات، وهي بناء المزيد من الحماية في الفضاء الإلكتروني، وهو مجال تسعى الصين للسيطرة عليه، والتحضير لإحباط الهجمات على البنية التحتية التي تدعم المجتمع، وهي نقطة ضعف الغرب التي كشفتها روسيا، وضمان عدم تشغيل سلاسل التوريد الرئيسية عبر الصين.