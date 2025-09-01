بوتين: "تفاهمات" قمة ألاسكا تفتح الطريق أمام السلام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس/ آب الماضي تفتح الطريق لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا، بحسب "رويترز".

وأضاف بوتين في منتدى منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية "في هذا الصدد، نقدر بشدة الجهود والمقترحات المقدمة من الصين والهند التي تهدف إلى تسهيل حل الأزمة الأوكرانية".

وتابع "أود أن أشير أيضا إلى أنني آمل أن تسهم التفاهمات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الروسي الأمريكي الأخير في ألاسكا في تحقيق هذا الهدف".

كما دافع بوتين، عن الهجوم العسكري الواسع الذي بدأته موسكو على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أعوام، مبينا "أن هذه الأزمة لم تكن ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبّب به الغرب".

ولفت إلى أن "السبب الثاني لهذه الأزمة هو المحاولات الدائمة للغرب لجرّ أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي".