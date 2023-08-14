نائبة ألمانية تتهم السلطات التركية باحتجازها لساعات

اتهمت النائبة الألمانية جوكاي أكبولوت، الأحد، السلطات التركية، باحتجازها لعدة ساعات لدى دخولها تركيا في وقت سابق هذا الشهر بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2019، مضيفة أنها ستستمر في السفر إلى تركيا والتحدث عن رأيها في حكومتها.

وأضافت أكبولوت، النائبة في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاج) عن الحزب اليساري المتطرف، أنها اعتقلت في مطار أنطاليا في الثالث من آب/أغسطس بناء على مذكرة اعتقال أصدرها المدعي العام التركي بحقها بزعم قيامها بنشر "دعاية إرهابية".

وقالت أكبولوت، وهي مواطنة ألمانية مولودة في تركيا من أصل كردي، إن السلطات التركية أطلقت سراحها بعد اتصالها بوزارة الخارجية الألمانية. وتنتقد أكبولوت الحكومة التركية "لشنها حربا وحشية ضد الأكراد داخل وخارج حدودها"، بحسب موقعها الرسمي على الإنترنت.

وقالت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي الأحد "سأسافر مرة أخرى إلى تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) في إطار رحلة وفد المجموعة البرلمانية الألمانية التركية، وكما هو الحال دائما، لن أتخلى عن صراحتي". وارفقت بالمنشور وسما يقول "أطلقوا سراحهم جميعا".

وقال مصدر بوزارة الخارجية الألمانية لرويترز إن السفارة الألمانية في أنقرة والقنصلية في أنطاليا على اتصال بالنائبة.

ودعت أكبولوت (40 عاما) إلى رفع الحظر الألماني عن حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.