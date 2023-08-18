"ذي غارديان": ترامب يقوض ثقة أمريكا بجهازها القضائي بـ"كذبة كبيرة"

قالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يكتفِ بمحاولته تحطيم ثقة أمريكا بنظامها الانتخابي بـ"كذبة كبيرة"، تقول إن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سرقت منه، لكنه "يحاول تحطيم ثقة أمريكا بجهازها القضائي بكذبة كبيرة أخرى".

وبينت الصحيفة، بأن كذبة ترامب الكبيرة الثانية، تقول إن القضاة والمدعين العامين والشهود وأعضاء هيئة المحلفين يلاحقونه قضائيًّا بشكل فاسد كوسيلة لعدم إعادة انتخابه مرة ثانية.

وأضافت "لم يكن عمل المدعية العامة فاني ويليس أو عمل المستشار الخاص جاك سميث وفريقيهما سهلًا مع رئيس سابق مارق يؤجج نيران الغضب والاتهامات".

واتهم "ترامب" "ويليس" بالفساد، فيما اتهم "سميث" بأنه مختل بل واسوأ من هذا، اتهم القضاة الذين تم تعيينهم للنظر في القضايا المرفوعة ضده بتهم لا أساس لها من الصحة.