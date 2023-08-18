"ذي غارديان": ترامب يقوض ثقة أمريكا بجهازها القضائي بـ"كذبة كبيرة"
قالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يكتفِ بمحاولته تحطيم ثقة أمريكا بنظامها الانتخابي بـ"كذبة كبيرة"، تقول إن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سرقت منه، لكنه "يحاول تحطيم ثقة أمريكا بجهازها القضائي بكذبة كبيرة أخرى".
وبينت الصحيفة، بأن كذبة ترامب الكبيرة الثانية، تقول إن القضاة والمدعين العامين والشهود وأعضاء هيئة المحلفين يلاحقونه قضائيًّا بشكل فاسد كوسيلة لعدم إعادة انتخابه مرة ثانية.
وأضافت "لم يكن عمل المدعية العامة فاني ويليس أو عمل المستشار الخاص جاك سميث وفريقيهما سهلًا مع رئيس سابق مارق يؤجج نيران الغضب والاتهامات".
واتهم "ترامب" "ويليس" بالفساد، فيما اتهم "سميث" بأنه مختل بل واسوأ من هذا، اتهم القضاة الذين تم تعيينهم للنظر في القضايا المرفوعة ضده بتهم لا أساس لها من الصحة.
ورأت الصحيفة بأن تصريحات "ترامب الجامحة تعرض الناس للخطر؛ ذلك لأن الميول العنيفة لمجموعة قليلة من مؤيديه معروفة لدى الجميع"، حيث تعرضت "ويليس" وطاقمها بالإضافة إلى "سميث" وشهود محتملون إلى التهديدات.
وأشارت إلى أن "ترامب" وبوصفه للجهاز القضائي بأنه "فاسد ومتحيز"، وبأنه جزء من المؤامرة ضده لمنع إعادة انتخابه، يقوض الثقة التي يوليها العامة بالنظام القضائي.
واعتبرت "ذي غارديان" بأن "كذبة ترامب الكبيرة الثانية، تشكل خطرًا على مستقبل الديمقراطية في أمريكا، وعلى باقي دول العالم التي تنظر إلى أمريكا على أنها قائد، بنفس القدر من الخطر الذي شكلته كذبته الأولى"، داعية إلى "تفهم كذبته الثانية على أنها امتداد لمحاولة انقلابه الأولى".
المصدر: صحيفة ذي غارديان البريطانية