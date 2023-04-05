لافروف يزور تركيا ويناقش الأزمة الأوكرانية

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن لافروف وجاويش أوغلو سيستغلان الزيارة يومي الخميس والجمعة لمناقشة "الوضع في أوكرانيا"، بالإضافة إلى التشاور بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضافت الوزارة أن "الوزيرين سيتبادلان الآراء حول الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية، ويناقشان مبادئ وسبل التسوية السلمية للصراع، وهو أمر ممكن فقط إذا أخذت كييف في اعتبارها المصالح والمخاوف الروسية".

وقالت موسكو إن لافروف وجاويش أوغلو سيناقشان أيضا وضع اتفاق الحبوب الذي قالت روسيا الشهر الماضي إنه سيُمدد 60 يوما على الرغم من سعي الأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا لإعادة تمديده 120 يوما.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أسبوع إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يزور تركيا في أبريل نيسان لافتتاح محطة أكويو للطاقة النووية التي أقامتها روسيا، لكن الكرملين قال إنه لا توجد خطط للزيارة.