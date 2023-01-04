إجلاء تلاميذ من نحو 20 مدرسة فرنسية بعد تهديدات إلكترونية بمهاجمتها

جرت عمليات إجلاء، يومَي الإثنين والثلاثاء، في نحو 20 مدرسة في فرنسا بعد تهديدات على الإنترنت بشن هجمات بقنابل ومتفجرات.

وبحسب وزارة التربية الوطنية التي تواصلت معها وكالة "فرانس برس"، فإن "نحو 20 مؤسسة"، ما بين معاهد وثانويات، "تأثرت في العاصمة الفرنسية بهذه الرسائل التي تحمل تهديدات بالهجوم".

وأضافت: "رصد هذه الرسائل أولياء أمور على تطبيقات واتساب، وسناب تشات، وأو إن تي"، وهي بوابة إلكترونية تعمل على ربط الأهالي والمدرّسين والتلاميذ.