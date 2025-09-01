بزشكيان يدعو أمام "قمة شنغهاي" إلى نظام مالي متعدد الأقطاب

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام قمة منظمة شنغهاي في الصين، إلى ضرورة بناء نظام مالي متعدد الأقطاب، في إشارة حملت انتقادت مبطنة إلى النظام المالي القائم في العالم.

واقترح بزشكيان مبادرة شاملة بعنوان "الحسابات والتسويات الخاصة بمنظمة شنغهاي للتعاون"، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية "تعزيز التسويات بالعملات الوطنية وتقليل الاعتماد على الدولار، وإطلاق بنية تحتية رقمية مشتركة تشمل استخدام العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، وإنشاء صندوق تبادل عملات متعدد الأطراف لدعم الدول الأعضاء في مواجهة العقوبات أو أزمات السيولة".

وأشار بزشكيان إلى أن هذه المبادرة ستعزز الصمود الاقتصادي لدول المنظمة، وتحوّل شنغهاي إلى نموذج ناجح في بناء نظام مالي عالمي عادل، متعدد الأقطاب، ومحصن ضد الضغوط الخارجية.

أخبار ذات علاقة بوتين: "تفاهمات" قمة ألاسكا تفتح الطريق أمام السلام

وقال بزشكيان في كلمته أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين إن "ميناء تشابهار (جنوب شرق إيران) المطل على المحيط الهندي سيرتبط قريبًا بشبكة السكك الحديدية الوطنية لإيران؛ ما سيُحدث تحولًا إستراتيجيًّا في ربط الصين ودول آسيا الوسطى وأفغانستان بالمياه الدولية".

وشدد على استعداد إيران لتوفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بفضل موقعها الجيوسياسي الفريد، وفق قوله.