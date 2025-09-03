هجوم روسي كاسح على أوكرانيا وبولندا تتأهب

شنَّت روسيا هجومًا جويًّا كاسحًا خلال ليل الثلاثاء على أوكرانيا؛ ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 4 من عمال السكك الحديدية، ودفع بولندا إلى الدفع بطائرات دفاعية. وفق "رويترز".

وذكر سلاح الجو الأوكراني، أن موسكو أطلقت 502 مسيرة و24 صاروخًا، فيما أفادت السلطات المحلية في غرب أوكرانيا بسقوط عدد من الجرحى، وبوجود أضرار لحقت بمنشآت مدنية ومساكن.

وتزامنت الهجمات مع حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضًا عسكريًّا في بكين إحياءً لذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، حذّر خلاله الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن العالم أمامه خيار بين السلام والحرب.

وقال مسؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام، إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية دوّت لساعات في مختلف أنحاء أوكرانيا، حيث سُمعت أصوات الانفجارات في 9 مناطق من أصل 24، امتدت من العاصمة كييف إلى لفيف وفولين غربًا.

وأعلنت قيادة القوات المسلحة في بولندا، المجاورة لأوكرانيا من الغرب والعضو في حلف شمال الأطلسي، أنها فعّلت طائراتها وطائرات حلفاء لها لضمان السلامة.

وكتبت قيادة العمليات على إكس، "تنفذ روسيا مرة أخرى ضربات تستهدف الأراضي الأوكرانية".

وذكرت شركة السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة عبر "تيليغرام" أن 4 من عمالها في منطقة كيروفوهراد بوسط البلاد نُقلوا إلى المستشفى عقب إصابتهم جراء الهجوم الروسي خلال الليل، محذرة من أن الأضرار التي لحقت بمرافق السكك الحديدية قد تؤدي إلى تأخير بضع خدمات.

وذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية على "تيليغرام"، أن 5 أشخاص أصيبوا وتضرر 28 منزلًا في هجوم روسي على قرية زناميانكا في منطقة كيروفوهراد.

وقالت إدارة مدينة خملنيتسكي في غرب أوكرانيا عبر "تيليغرام"، إن وسائل النقل العام في المدينة واجهت "اضطرابات كبيرة في جدولها الزمني" عقب الهجوم، إذ أشار حاكم المنطقة إلى اندلاع حرائق وأضرار لحقت بمبان سكنية وغيرها.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من روسيا. وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين في ضرباتهما خلال الحرب التي شنتها روسيا بغزو شامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.