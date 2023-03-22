أسلحة بريطانية تثير مخاوف التصعيد النووي في أوكرانيا
يثير اعتزام بريطانيا تزويد أوكرانيا بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب، مخاوف لجوء روسيا لرد نووي قد ينقل الحرب الأوكرانية إلى مربع جديد أكثر خطورة.
وفي الوقت الذي نددت فيه موسكو بخطة لندن التي تريد تزويد أوكرانيا بهذه الذخيرة، نفى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الأربعاء وجود تصعيد نووي في الحرب الأوكرانية.
وقالت بريطانيا يوم الإثنين إنها ستزود أوكرانيا بهذا النوع من الذخيرة، والتي تستخدم في الأسلحة لأنها قادرة على اختراق الدبابات والمدرعات بسهولة أكبر بسبب كثافتها وخصائص أخرى.
وقال كليفرلي "لا يوجد تصعيد نووي. الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن قضايا نووية هي روسيا. لا يوجد تهديد لروسيا، الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".
من جانبه قال بوتين، إن تزويد أوكرانيا بذخيرة خارقة للدروع، يجبر روسيا على الرد.
وأضاف بوتين بتصريحات أدلى بها خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو "إذا حدث كل هذا فسيتعين على روسيا الرد وفقًا لذلك، بالنظر إلى أن الغرب بشكل جماعي قد بدأ بالفعل في استخدام أسلحة ذات مكون نووي".