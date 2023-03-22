أسلحة بريطانية تثير مخاوف التصعيد النووي في أوكرانيا

وقال كليفرلي "لا يوجد تصعيد نووي. الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن قضايا نووية هي روسيا. لا يوجد تهديد لروسيا، الأمر يتعلق فقط بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

من جانبه قال بوتين، إن تزويد أوكرانيا بذخيرة خارقة للدروع، يجبر روسيا على الرد.

وأضاف بوتين بتصريحات أدلى بها خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو "إذا حدث كل هذا فسيتعين على روسيا الرد وفقًا لذلك، بالنظر إلى أن الغرب بشكل جماعي قد بدأ بالفعل في استخدام أسلحة ذات مكون نووي".