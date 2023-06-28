قديروف وبوتين.. سيلفي عيد الأضحى

نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف صورة "سيلفي" له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما ذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين وقديروف اجتمعا يوم أمس في الكرملين.

وكتب قديروف تعليقا على الصورة التي نشرها على قناته على تلغرام: "رئيسنا فلاديمير بوتين لديه موقف محترم للغاية تجاه مسلمي بلدنا، أمس قدمت تقريرا عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جمهورية الشيشان وتناقشنا الخطط الطويلة الأمد والإنجازات، وطلب بوتين مني أن أهنئ الجنود الشيشانيين العاملين في منطقة العملية الخاصة".

ويأتي منشور قديروف، في وقت ما زالت فيه موسكو تعيش ارتدادات التمرد الفاشل لزعيم جماعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، الذي ساهمت وساطة من قبل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في إنهائه.