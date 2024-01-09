إيران تفرج عن ناشطة ألمانية وتضعها في الإقامة الجبرية
أفرجت السلطات الإيرانية عن الناشطة الألمانية الإيرانية ناهيد تقوي، ووضعتها تحت الإقامة الجبرية، بحسب ما أعلنت ابنتها المقيمة في برلين مريم كلارين.
وقالت مريم كلارين، في تدوينة لها عبر منصة "إكس"، "تم إطلاق سراح والدتي ناهيد تقوي مؤقتًا من سجن إيفين (شمال طهران) في إجازة باستخدام علامة إلكترونية (سوار) على الكاحل".
وتقضي الناشطة ناهيد تقوي (تحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية) عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة إدارة جماعة غير مشروعة، والسجن ثمانية أشهر بتهمة أنشطة دعائية ضد النظام.
وأوضحت مريم كلارين أنه لا يُسمح لوالدتها بالابتعاد أكثر من ألف متر عن منزلها.
وأعربت عن أملها في أن تكون تلك الإجازة الخطوة المهمة الأولى نحو "الحرية غير المشروطة" لتقوي، التي اعتقلت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من منزلها في طهران.
وكانت تقوي أُعيدت إلى السجن بعدما نشرت مقطع فيديو للمستشار الألماني أولاف شولتز يدافع عن احتجاجات الشعب الإيراني بعد وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني، عقب أيام على اعتقالها عام 2021.
وهناك عدد من الألمان المعتقلين في إيران إلى جانب رعايا أجانب، وسبق لبرلين أن أعلنت، في 26 أغسطس/آب 2022، أن سلطات الجمهورية الإسلامية اعتقلت مواطنًا ألمانيًا يدعى أرفيد جرنه، كما تعتقل حاليًا جمشيد شارمهد الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية بعد اختطافه خارج إيران، في أغسطس/آب 2020، وهو زعيم جماعة "تندر" المعارضة التي تدعو لعودة الملكية في إيران، وحُكم عليه بالإعدام العام الماضي.