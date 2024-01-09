إيران تفرج عن ناشطة ألمانية وتضعها في الإقامة الجبرية

وتقضي الناشطة ناهيد تقوي (تحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية) عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة إدارة جماعة غير مشروعة، والسجن ثمانية أشهر بتهمة أنشطة دعائية ضد النظام.

وأوضحت مريم كلارين أنه لا يُسمح لوالدتها بالابتعاد أكثر من ألف متر عن منزلها.

وأعربت عن أملها في أن تكون تلك الإجازة الخطوة المهمة الأولى نحو "الحرية غير المشروطة" لتقوي، التي اعتقلت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من منزلها في طهران.

وكانت تقوي أُعيدت إلى السجن بعدما نشرت مقطع فيديو للمستشار الألماني أولاف شولتز يدافع عن احتجاجات الشعب الإيراني بعد وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني، عقب أيام على اعتقالها عام 2021.