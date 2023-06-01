ستولتنبرج: الناتو مستعد لنشر مزيد من القوات في كوسوفو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الخميس، إن الحلف مستعد لنشر مزيد من القوات في كوسوفو لإخماد العنف في شمال البلد المنقسم عرقيا.

وقال للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الحلف في أوسلو: "سيظل الحلف متوخيا الحذر. سنكون هناك لضمان تهيئة ظروف آمنة وأيضا لتهدئة وتخفيف التوترات".

وتصاعدت الاضطرابات في شمال كوسوفو منذ أن تولى رؤساء بلديات منحدرون من أصل ألباني السلطة في شمال البلاد ذي الأغلبية الصربية، بعد انتخابات جرت في أبريل نيسان وقاطعها الصرب، وهي الخطوة التي دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى توبيخ بريشتينا.