أمامكم "مهلة قصيرة جدا".. روبيو يحذر حماس

حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس أمامها "مهلة قصيرة جدا" لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما تكثف إسرائيل قصفها على مدينة غزة، مؤكدًا أن قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة.

وقال روبيو لصحافيين أثناء مغادرته إسرائيل متوجها إلى قطر "بدأ الإسرائيليون تنفيذ عمليات هناك (غزة). لذلك نعتقد أن أمامنا مهلة قصيرة جدا للتوصل إلى اتفاق. لم يعد أمامنا أشهر، قد تكون أياما، أو بضعة أسابيع".

وأكد روبيو، إن قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة، رغم الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حماس في الدوحة قبل أسبوع.

وقال: "من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك بعد ما حصل الأسبوع الماضي أم لا، لكننا نريد منهم أن يعلموا أنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة في إنهاء هذا عبر مفاوضات فهي قطر".

وأضاف "خيارنا الأول هو أن تنتهي هذه الأزمة عبر تسوية تفاوضية تقول فيها حماس +سنسلم السلاح، ولن نشكل تهديدا بعد الآن".

وتابع "عندما تتعامل في بعض الأحيان مع مجموعة من الهمجيين مثل حماس، لا يكون ذلك ممكنا، لكننا نأمل بأن يحدث ذلك".

والتقى روبيو الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس حيث أعرب عن دعمه للهجوم الإسرائيلي الجديد على مدينة غزة وهدفه المعلن المتمثل في القضاء على حماس.

وقبل مغادرته إسرائيل قال روبيو في منشور على منصة "إكس"، إن الحرب "طالت بما فيه الكفاية"، مطالبًا حركة حماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، سواء أكانوا على قيد الحياة أم قتلى.

ووصف لقاءه بعائلات الرهائن خلال زيارته إلى القدس بأنه كان "مؤثرًا للغاية"وقصصهم مؤلمة وصادمة.

