مقتل 7 جنود خلال اشتباكات حدودية بين أرمينيا وأذربيجان

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: "أُطلقت نيران كثيفة من مواقع للجيش الأرميني المنتشر قرب منطقة ديغ (عند الحدود المشتركة بين البلدين) على مواقع للجيش الأذربيجاني"، مشيرة إلى أن القوات الأذربيجانية "ردّت بإطلاق النار".

وما هي إلا ساعات حتى أعلنت الوزارة مقتل 3 من عسكرييها في هذه الاشتباكات.

من جهتها أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بمقتل 4 من عسكرييها وإصابة 6 آخرين بجراح، متّهمة قوات باكو بأنها هي التي بادرت بإطلاق النار.

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أنّه "عند الساعة 16,00 (12,00 ت غ) أطلقت قوات مسلّحة أذربيجانية النار باتّجاه جنود أرمينيين كانوا يجرون أعمالًا هندسية" قرب الحدود.

وبموجب اتفاق هدنة تم التوصل إليه بوساطة روسية، في خريف العام 2020، تخلّت أرمينيا عن مساحات من الأراضي كانت تسيطر عليها منذ عقود، ونشرت موسكو قوات للإشراف على التقيد بمفاعيل الهدنة.