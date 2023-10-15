واشنطن: نعمل على تأمين خروج الأمريكيين من غزة إلى مصر
قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تركز على إمكانية توفير ممر آمن للمواطنين الأمريكيين للخروج من غزة إلى مصر.
وأكد سوليفان خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي.إس) أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان توفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى للسكان المدنيين الذين يغادرون غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق، إنه سيواصل السماح لسكان غزة بالتوجه إلى جنوب القطاع قبل هجوم بري متوقع لقواته ردًّا على هجمات غير مسبوقة شنتها حركة حماس قبل ثمانية أيام.
وتعطل العمل في معبر رفح، بعد القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه، وهو المعبر الرئيس لخارج غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.
وفشلت الجهود حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإجلاء أجانب عبر معبر رفح إلى مصر.