واشنطن: نعمل على تأمين خروج الأمريكيين من غزة إلى مصر

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تركز على إمكانية‭ ‬توفير ممر آمن للمواطنين الأمريكيين للخروج من غزة إلى مصر.

وأكد سوليفان خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي.إس) أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان توفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى للسكان المدنيين الذين يغادرون غزة.