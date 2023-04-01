مصالحة مرتقبة مع نتنياهو تبقي غالانت وزيرا للدفاع
كشفت وكالة بلومبرغ، عن مساع لوزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، للبقاء في منصبه، عبر التوصل لمصالحة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت الوكالة على لسان مسؤول مطلع على الوضع إن غالانت يعمل على بيان قد يجعل نتنياهو يسامحه على خطابه غير المصرح به مساء السبت الماضي، الذي دعا فيه إلى وقف التشريعات التي من شأنها إضعاف سلطة المحاكم الإسرائيلية.
وقال المسؤول إن وساطة كانت بين غالانت ونتنياهو تهدف إلى مصالحة يمكن أن تتركه في وظيفته، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سينجح أم لا.
يأتي ذلك في وقت، شوهد غالانت طوال الأسبوع الماضي في مناسبات عامة وكان يلتقي مع زملائه أعضاء مجلس الوزراء، ويحيي الزوار الأجانب ويعقد إحاطات أمنية، ويمارس دوره الوزاري المعتاد قبل قرار الإقالة.
وقادت الاحتجاجات والإضراب نتنياهو إلى تجميد مساعي الحكومة لإصلاح القضاء. في الأيام الأخيرة ، اجتمع الرئيس إسحاق هرتسوغ مع المفاوضين من جميع الأطراف بينما يسعى إلى حل وسط بشأن الخطط.
يُنظر إلى غالانت، البالغ من العمر 64 عامًا ، على أنه أحد الأعضاء الأكثر اعتدالًا في حكومة نتنياهو التي يبلغ عمرها ثلاثة أشهر، والأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ البلاد.
وواجه القائد البحري والإقليمي السابق اضطرابات في الجيش بشأن الخطة القضائية، التي يقول منتقدون إنها ستزيل رقابة رئيسية على السلطة التنفيذية والتشريعية وتعرض الديمقراطية للخطر.
وحذر غالانت في خطابه يوم السبت الماضي من أن الانقسام المجتمعي الناجم عن الخطة القضائية دفع البعض في الاحتياط للتهديد بعدم الحضور إلى الخدمة.
وحث على وقف التشريع الذي يسعى إلى إعطاء السياسيين الهيمنة في اختيار القضاة وتقليل سلطة المحكمة العليا لإلغاء التشريعات والإجراءات الحكومية.