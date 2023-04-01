مصالحة مرتقبة مع نتنياهو تبقي غالانت وزيرا للدفاع

كشفت وكالة بلومبرغ، عن مساع لوزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، للبقاء في منصبه، عبر التوصل لمصالحة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت الوكالة على لسان مسؤول مطلع على الوضع إن غالانت يعمل على بيان قد يجعل نتنياهو يسامحه على خطابه غير المصرح به مساء السبت الماضي، الذي دعا فيه إلى وقف التشريعات التي من شأنها إضعاف سلطة المحاكم الإسرائيلية.