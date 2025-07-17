‌‏بيان للعشائر البدوية السورية يعلن النفير العام والتوجه إلى السويداء

logo
العالم

إنذار دبلوماسي.. دول أوروبية تحذر إيران من إعادة العقوبات

إنذار دبلوماسي.. دول أوروبية تحذر إيران من إعادة العقوبات
عباس عراقجي المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 10:09 م

قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الخميس، إن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قالوا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن على طهران استئناف الجهود الدبلوماسية فورًا للتوصل إلى اتفاق نووي "قابل للتحقق ومستدام".

وأضاف المصدر عقب أول اتصال هاتفي بين الوزراء منذ الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني في يونيو/حزيران "أكد الوزراء أيضا عزمهم استخدام آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف".

أخبار ذات علاقة

عراقجي يعلق على الغارات الإسرائيلية في سوريا

عراقجي يعلق على الغارات الإسرائيلية في سوريا

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC