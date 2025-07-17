إنذار دبلوماسي.. دول أوروبية تحذر إيران من إعادة العقوبات

قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الخميس، إن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قالوا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن على طهران استئناف الجهود الدبلوماسية فورًا للتوصل إلى اتفاق نووي "قابل للتحقق ومستدام".

وأضاف المصدر عقب أول اتصال هاتفي بين الوزراء منذ الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني في يونيو/حزيران "أكد الوزراء أيضا عزمهم استخدام آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف".