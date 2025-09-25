مخالفاً توجه اليمين.. ترامب يرفض ضم إسرائيل للضفة الغربية (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه بحث هذا الموضوع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأبدى ترامب رفضه القاطع لفكرة ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، في الوقت الذي ينتظر فيه وصول نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام الأمم المتحدة، اليوم الجمعة.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لن أسمح بذلك. لن يحدث هذا. هذا يكفى. حان الوقت للتوقف الآن"، حسب تعبيره.

يأتي موقف ترامب مخالفاً لدعوات بعض السياسيين اليمينيين المتطرفين في إسرائيل الذين يطالبون بفرض السيادة على الضفة الغربية والقضاء على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء.

وزاد حجم وعدد المستوطنات الإسرائيلية منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب عام 1967، وتتشعب هذه المستوطنات في المنطقة حيث تخضع شبكة الطرق وغيرها من البنية التحتية للسيطرة الإسرائيلية، مما يزيد من تقطيع أوصال الأرض.

وحصلت خطة استيطانية إسرائيلية من شأنها أن تقسم الضفة الغربية المحتلة وتعزلها عن القدس الشرقية على الموافقة النهائية في أغسطس/ آب، وفق "رويترز".

وأدينت الخطة التي تعرف باسم مشروع (E1) على نطاق واسع. وستمتد الخطة عبر أراض يتطلع الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقال بتسلئيل سموتريتش وزير المالية القومي المتطرف في الائتلاف اليميني الحاكم، في ذلك الوقت إن العمل جار على "محو" أي دولة فلسطينية "من على الطاولة".

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين ضمتهما إسرائيل في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

وترفض إسرائيل التخلي عن السيطرة على الضفة الغربية، وهو موقف تقول إن تمسكها به زاد بعد الهجوم المسلح الذي قادته حماس من غزة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول من عام 2023.

ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتعارض إسرائيل هذا، وتتحدث عن روابط تاريخية ودينية وتقول إن المستوطنات توفر الأمن وتمثل عمقاً استراتيجياً.

خطة وقف الحرب

من جهتها، ذكرت القناة 12 العبرية أن البيت الأبيض حث بنيامين نتنياهو على قبول خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في نيويورك، الجمعة، مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومستشار ترامب، جاريد كوشنر، لمناقشة تفاصيل الخطة الأمريكية، بحسب مصدرين مطلعين.

وقال مصدر مطلع على المباحثات إن رسالة الأمريكيين لنتنياهو تتمثل في أن استمرار الحرب سيزيد من عزلة إسرائيل، في حين أن قبول الخطة سيتيح لها الخروج من هذه العزلة والتحرك في مسارات أكثر إيجابية في المنطقة بدعم أمريكي.