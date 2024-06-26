روسيا: لا نستبعد الرد العسكري على هجوم القرم
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الأربعاء، إن موسكو لا تستبعد الرد العسكري على هجوم أوكراني على شاطئ القرم بصواريخ أتاكمز قدمتها الولايات المتحدة لكييف.
وقالت روسيا يوم الأحد، إن الولايات المتحدة مسؤولة عن هجوم شنته أوكرانيا على شبه جزيرة القرم بخمسة صواريخ زودتها بها الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 151 آخرين.
من جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن أوكرانيا تتخذ قراراتها الخاصة فيما يتعلق بالأهداف التي تهاجمها.
وتنتقد موسكو بشكل متزايد واشنطن وداعمي كييف الغربيين؛ لتقديمهم أسلحة لأوكرانيا لاستخدامها ضدّ أهداف روسية، معتبرة إياهم مشاركين مباشرين في النزاع المستمر منذ أكثر من عامَين.