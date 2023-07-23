بلينكن يرد على الروس: كييف استعادت منكم "نصف الأراضي"

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا استعادت نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا منذ بداية الحرب، لكن كييف تواجه "معركة صعبة للغاية" لاستعادة المزيد من الأراضي.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، اليوم الأحد: "استعادت (أوكرانيا) بالفعل نحو 50% من الأراضي التي استولت عليها روسيا في البداية".

وتابع: "ما زلنا إلى حد ما في الأيام الأولى من الهجوم المضاد، الأمر صعب.. لن ينتهي خلال أسبوع أو أسبوعين.. نظن أنه سيستمر عدة أشهر".

وبدأت الآمال تتلاشى في أن تتمكن أوكرانيا سريعًا‭‭ ‬‬من إخراج القوات الروسية من أراضيها، في أعقاب الهجوم المضاد الذي بدأته في الصيف، نظرًا للصعوبات التي تواجهها قواتها في اختراق المواقع الروسية المحصنة بشدة في جنوب البلاد وشرقها.

ونقل عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أواخر الشهر الماضي، قوله إن التقدم في مواجهة القوات الروسية "أبطأ مما هو منشود"، لكن كييف لن تسرع وتيرته تحت الضغوط.