موسكو تعلن إحباط هجوم أوكراني استهدف سفينة روسية في البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها أفشلت هجومًا أوكرانيًا استهدف سفينة "بريازوفي" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن السفينة التي تم استهدافها في حوالى الساعة 1:30 مساء بتوقيت موسكو، تؤدي مهام مراقبة الوضع وضمان الأمن على طول طريق خط أنابيب الغاز التركي "ستريم وبلو ستريم" في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها "في سياق صد الهجوم، تم تدمير جميع القوارب المهاجمة بنيران أسلحة السفينة الروسية التي كانت تتواجد على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سيفاستوبول، ولم تقع إصابات، ولم تتضرر السفينة".

وكشفت الدفاع الروسية، أنها رصدت طائرات استطلاع بدون طيار من طراز"RQ-4B - Global Hawk" التابعة لسلاح الجو الأمريكي، كانت تحلق في سماء المنطقة وقت تنفيذ الهجوم، مشيرة إلى أنه سلوك أمريكي معتاد في سياق الهجمات المماثلة.

وختمت الدفاع الروسية بيانها بالقول: "تواصل سفينة بريازوفي التابعة لأسطول البحر الأسود أداء مهامها".