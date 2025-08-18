البيت الأبيض: انتهاء اجتماع ترامب مع القادة الأوروبيين

أفاد مسؤول في البيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع القادة الأوروبيين، الذي عُقد في الغرفة الشرقية، قد انتهى، وفق وكالة "رويترز".

ولم يتضح فورًا ما إذا كان الزعماء سيجتمعون مرة أخرى أو متى. وقال ترامب في وقت سابق إنه سيدعوهم إلى المكتب البيضاوي بعد انتهاء الاجتماع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قطع محادثاته في واشنطن مع قادة أوروبا لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان ترامب قد عقد اجتماعا مع قادة الاتحاد الأوروبي بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، الثلاثاء.

وجاء الاجتماع بعد لقاء جمع بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني.

وفي أعقاب الاجتماع مع زيلينسكي، قال ترامب إنه ناقش "أمورا كثيرة" في اجتماعه مع نظيره الأوكراني، مشيرا إلى أن ما تحقق اليوم يعد نجاحا حتى الآن.

ويرافق زعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارته إلى واشنطن، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.