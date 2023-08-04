وزير العدل التركي: على الدول الأوروبية منع الأنشطة الدعائية لـ"منظمات إرهابية"
طالب وزير العدل التركي يلماز تونغ، الدول الأوروبية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أنشطة الدعاية التي تمارسها ما أسماها بـ"التنظيمات الإرهابية" على أراضي تلك الدول.
وجاءت تصريحات الوزير يلماز، بعد اقتحام أشخاص على صلة بحزب العمال الكردستاني والذي تعتبره أنقرة "منظمة إرهابية"، الخميس، مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الواقع في مدينة ستراسبور الفرنسية بهدف ممارسة الدعاية.
ووصف يلماز، عدم منع السلطات لهؤلاء الأشخاص من ممارسة الدعاية داخل المبنى بأنه "فضيحة".
وأكد بأن السماح بممارسة الدعاية من قبل حزب العمال الكردساتني والذي تعتبر أنقرة منظمة إرهابية "يعد تصرفا غير قانوني".
من جانبها، قالت الخارجية التركية في بيان، إن السماح لعناصر من حزب العمال الكردستاني بتنفيذ أنشطتهم بكل حرية، بما في ذلك الدعاية، تحت غطاء حرية التعبير في الدول الأوروبية، "أمر يشجع على مزيد من هذه الأعمال العدوانية غير القانونية".
المصدر: قناة تي أر تي