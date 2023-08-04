وزير العدل التركي: على الدول الأوروبية منع الأنشطة الدعائية لـ"منظمات إرهابية"

ووصف يلماز، عدم منع السلطات لهؤلاء الأشخاص من ممارسة الدعاية داخل المبنى بأنه "فضيحة".

وأكد بأن السماح بممارسة الدعاية من قبل حزب العمال الكردساتني والذي تعتبر أنقرة منظمة إرهابية "يعد تصرفا غير قانوني".

من جانبها، قالت الخارجية التركية في بيان، إن السماح لعناصر من حزب العمال الكردستاني بتنفيذ أنشطتهم بكل حرية، بما في ذلك الدعاية، تحت غطاء حرية التعبير في الدول الأوروبية، "أمر يشجع على مزيد من هذه الأعمال العدوانية غير القانونية".

المصدر: قناة تي أر تي