رجل يصدم بسيارته مبنى القنصلية الروسية في سيدني

اعتقلت الشرطة الأسترالية، اليوم الاثنين، رجلاً بعد أن اصطدمت سيارته بالقنصلية الروسية في سيدني، وفق مصادر أمنية في الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قنوات محلية، سيارة مهشمة النافذة متروكة بجوار سارية علم روسي، قالت وسائل إعلام محلية إنها كانت في مقر القنصلية الروسية في ضاحية "وولاهرا" في سيدني.

وقالت شرطة "نيو ساوث ويلز"، في بيان، إن أفراد الأمن استجابوا بعد الثامنة صباحاً بقليل (2200 بتوقيت غرينتش) لبلاغات عن سيارة غير مصرح بها متوقفة في ممر عنوان في شارع "فولرتون" يتوافق مع موقع القنصلية الروسية.

وأضافت الشرطة أن أفراد الأمن حاولوا التحدث إلى السائق قبل أن يقود سيارته باتجاه بوابات المبنى.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 39 عاماً، في حين أصيب شرطي يبلغ من العمر 24 عاماً بجروح في يده.