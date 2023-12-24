عشية عيد الميلاد.. ألمانيا تشدد الإجراءات الأمنية في كاتدرائية كولونيا

أفادت الشرطة الألمانية أمس السبت، بأنها شدّدت الإجراءات الأمنية حول كاتدرائية كولونيا بعد مؤشرات على هجوم مخطط له ليلة رأس السنة، بعد أسبوع من تحذير وزير الداخلية من التهديد المتزايد لعنف المتشددين.

وقالت الشرطة في بيان إنها ستستخدم كلاب التتبع لتفتيش الكاتدرائية بعد قدّاس المساء ثم ستغلقها. واليوم الأحد، عشية عيد الميلاد، ستقوم بإجراء فحص أمني لجميع الزوار الذين أوصتهم بالوصول إلى القدّاس مبكرا.

وأضافت الشرطة أنها لا تستطيع تقديم تفاصيل، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.