هجوم روسي "ضخم" على كييف يقتل 8 أشخاص ويصيب العشرات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن 8 أشخاص على الأقل قُتلوا، وأصيب العشرات جراء الضربات التي نفذتها روسيا على كييف ليل الأربعاء الخميس. وفق وكالة "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة زيلينسكي: لقاء أوكراني أمريكي ضمن جهود إنهاء الحرب

وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي، "هجوم ضخم آخر على مدننا. قتل مجددا"، مشيرا إلى أن أحد القتلى هو طفل.

واعتبر أن "الصواريخ الروسية والمسيّرات الهجومية اليوم هي رد واضح على كل من يدعو في العالم، منذ أشهر وأسابيع، إلى وقف لإطلاق النار ودبلوماسية حقيقية مع روسيا".

في المقابل، أفادت مصادر، فجر اليوم الخميس، بأن أوكرانيا نفذت هجوماً جوياً واسع النطاق، استهدف مصفاة نفطية في مدينة "سامارا" جنوب روسيا.

وذكرت المصادر أن هجوماً بالمسيّرات استهدف عدداً من المواقع العسكرية ومنشآت الطاقة الروسية، من بينها مصفاة "كويبيشيف" النفطية.

واندلعت عدة حرائق عقب انفجارات عنيفة، جراء الهجوم الأوكراني على المصفاة الروسية، الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلومتر من أوكرانيا.