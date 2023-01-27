فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

وكل عام يُتخذ قرابة 50 مليون قرار بشأن مسألة تصنيف مستندات حكومية في فئات مثل "غير مصرح بالنشر" أو سري" أو سري جدا"، وفق عدد من الخبراء.

لكن "الكثير من الوثائق المصنفة سرية ليست حساسة بتلك الدرجة"، على ما يقول بروس ريدل، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويعمل حاليا في معهد بروكينغز للأبحاث.

ويضيف: "تصنيف خطط عسكرية متعلقة بأوكرانيا في فئة السري أمر مشروع، لكن تُطرح تساؤلات أكثر بشأن تصنيف برقية لوزارة الخارجية تتعلق بوصول وزير الخارجية إلى إسرائيل الإثنين، عندما يكون الخبر متداولا بالفعل في وسائل الإعلام".

وفي 2016، كشف تقرير للكونغرس أن "50 إلى 90 % من المواد المصنفة سرية ليست كذلك".