بولندا: خرق المسيّرات الروسية الأجواء لم يكن عن طريق الخطأ

أكد وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، الأربعاء، أن خرق عدة مسيّرات روسية أجواء الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ليلًا، "ليس حدثًا عرضيًا"، بحسب "فرانس برس".

وحددت بولندا 19 انتهاكًا لأجوائها ليلًا، وأسقطت ثلاث مسيّرات على الأقل، بحسب ما أفادت الحكومة في وقت سابق، مضيفة بأن أحدًا لم يصب بأذى بـ"التحرك الروسي".

وأفاد سيكورسكي للصحافيين: "لا شك لدينا في أنه لم يكن حدثًا عرضيًا.. نتعامل مع هجوم غير مسبوق ليس في الأراضي البولندية فحسب، بل كذلك في أراضي الناتو والاتحاد الأوروبي".

وقال إن المسيّرات الروسية دخلت في السابق الأجواء البولندية، لكنه أشار إلى أن الوضع مختلف هذه المرة.

وأفاد: "عندما تقوم مسيّرة أو اثنتان بذلك، يكون هناك احتمال بأنه عطل تقني، لكن كما قلت لكم في هذه الحالة، وقع 19 خرقًا، وبالتالي لا يصدق بأن يكون حدثًا عرضيًا".

بدوره، دان المستشار الألماني فريدريش ميرتس روسيا، الأربعاء؛ لإرسالها مسيّرات إلى بولندا في "عمل متهور" عرّض أشخاصًا إلى الخطر في دولة عضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

ونفت وزارة الدفاع الروسية استهداف بولندا، واتهمت خارجيتها وارسو بنشر "خرافات" بهدف تصعيد الحرب في أوكرانيا.