واشنطن تتهم موسكو بإتلاف مسيّرة أمريكية خلال مهمة ضد داعش

كشفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن طائرات عسكرية روسية تسببت بإتلاف طائرة مسيرة أمريكية خلال مهمة كانت تنفذها ضد تنظيم داعش.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها عبر تويتر إنه "في 23 يوليو / تموز، أطلقت طائرات عسكرية روسية شعلات نارية، مما أدى إلى إتلاف طائرة مسيرة أمريكية من طراز (إم كيو-9) أثناء قيامها بمهمة ضد تنظيم داعش".

ونقل البيان عن الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله إن "الانتهاكات المتكررة من قبل القوات الجوية الروسية غير الآمنة وغير الاحترافية ليست فقط تقوم بعرقلة مهمتنا ضد تنظيم داعش، بل هو سوء تقدير ومخاطرة بتصعيد غير مقصود".