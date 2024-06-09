إيران.. "صيانة الدستور" ينهي التدقيق بأهلية مرشحي انتخابات الرئاسة

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، الأحد، انتهاء التدقيق في أهلية المرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال نظيف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه "مع الانتهاء من التحقق من مؤهلات المرشحين للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في مجلس صيانة الدستور، تم إرسال قائمة المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية".

يشار إلى أنه في الانتخابات السابقة قام المجلس باستبعاد قائمة طويلة من المرشحين لا سيما مرشحي التيار الإصلاحي وحلفائهم المعتدلين من سباق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.