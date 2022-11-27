الكرملين يدافع عن تحالف أمني تقوده روسيا بعد انتقادات أرمينية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن محاولات تفكيك تحالف أمني تقوده روسيا كانت موجودة دائما وستستمر، لكنه أصر على أن التحالف لا يزال ضروريا بعد انتقادات من أرمينيا مؤخرا.

وشكك رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان خلال قمة عقدت مؤخرا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم ست دول، في جدوى هذا التحالف.

وطلبت أرمينيا المساعدة من المنظمة في سبتمبر/أيلول، لكنها لم تحصل سوى على وعد بإرسال مراقبين.

وقارن باشينيان ذلك مع قرار اتخذه التحالف سريعًا في يناير/كانون الثاني بإرسال قوات إلى كازاخستان، وهي أيضا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لمساعدة الرئيس قاسم جومارت توكاييف على التصدي لموجة اضطرابات.