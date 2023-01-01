مذكرات ميغان ماركل.. "هجوم جديد" مرتقب على العائلة البريطانية المالكة

تستعد ميغان ماركل لإصدار مذكراتها الخاصة التي من المتوقع أن تتضمن هجومًا جديدًا على العائلة المالكة البريطانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن تروي ماركل "كل شيء" في كتابها الجديد الذي من المقرر إصداره في أعقاب نشر مذكرات "Spare" السيرة الذاتية الخاصة بالأمير هاري.

وأضافت "تتحدث ماركل في كتابها بصراحة تامة بشأن الوقت الذي قضته داخل العائلة المالكة والأضواء الملكية".

ونقلت "ديلي ميل" عن وكيل المواهب في هوليوود، قوله إن "الأمر سيكون مفاجئًا في حال لم تنشر ماركل السيرة الذاتية الخاصة بها". وأضاف "لأكون صادقًا، من الواضح أن Spare هي فرصة الأمير هاري للإفصاح عن المزيد، إلا أن قصة ماركل ستكون مقنعة بالقدر ذاته، فكم عدد الممثلات اللاتي تزوجن أميرًا في نهاية المطاف".

وتابع أنه "إذا كانت لديها طموحات سياسية، فسيكون ذلك منطقيًّا أكثر"، مشيرًا إلى أن الرؤساء، مثل: بيل كلينتون، وباراك أوباما، ودونالد ترامب، كتبوا جميعًا كتبًا تكشف معتقداتهم قبل الترشح لرئاسة أمريكا.