مذكرات ميغان ماركل.. "هجوم جديد" مرتقب على العائلة البريطانية المالكة

وقال مصدر آخر لصحيفة "التايمز" البريطانية إن "هذا الكتاب سيكون أسوأ بالنسبة للعائلة المالكة".

وأشارت التقارير إلى أن هاري وماركل وقعا على صفقة تتكون من أربعة كتب مع دار النشر Penguin Random House في 2021، وكانت أصدرت ماركل بالفعل كتابًا للأطفال يسمى The Bench and the pair.

ومن المقرر أن ينشر الأمير هاري مذكراته الجديدة في الـ10 من يناير، ومن المتوقع أن تكون المذكرات أكثر إثارة من المسلسل الوثائقي المكون من ستة أجزاء الذي تم بثه أخيرًا على شبكة "نيتفليكس" الذي تضمن عددًا من الادعاءات ضد العائلة المالكة.

يشار إلى أنه تمت ترجمة المذكرات المكونة من 416 صفحة إلى 16 لغة مختلفة، وكانت أثارت قلق أفراد العائلة المالكة، إذ لا يعرف أحد على وجه التحديد ما الأسرار التي سيتم الكشف عنها.

لكن من المقرر أن يركز الكتاب على تربية الأمير هاري كعضو بارز في المؤسسة الملكية، وتردد أنها ستتناول العديد من الموضوعات، مثل: رؤية الأمير هاري للعائلة المالكة، و قراره بالابتعاد عن المؤسسة، والعواقب التي حدثت له بعد زواجه من ميغان ماركل.

كما إنه من المتوقع أن يتحدث هاري عن الفترة التي قضاها في الجيش، بالإضافة إلى ذكريات نشأته في العائلة المالكة مع الذكريات التي جمعته بوالدته الأميرة ديانا.