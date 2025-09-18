مروحية ترامب تهبط اضطراريا في بريطانيا

أعلن البيت الأبيض أن مروحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطرت إلى تنفيذ هبوط غير مجدول في بريطانيا، يوم الخميس؛ بسبب مشكلة هيدروليكية طفيفة، قبل مغادرة ترامب البلاد في ختام زيارته الرسمية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن العطل الفني تسبب بتأخير بسيط في عودة مروحية "مارين وان" إلى مطار لندن ستانستد، بعد مغادرة مقر رئيس الوزراء في تشيكرز، وفق "نيوزويك".

وتم الهبوط في مطار محلي قريب، حيث تم نقل الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى مروحية احتياطية، استكملت الرحلة القصيرة إلى ستانستد بنجاح.

وأضافت ليفيت أن ترامب وزوجته استقلا طائرة "إير فورس وان" دون أي حوادث تُذكر، وعادا إلى الولايات المتحدة بشكل طبيعي.

ولم تُسجّل أي إصابات نتيجة الحادث.