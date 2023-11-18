إعلام عبري: إسرائيل ترفض مقترحات حماس بشأن صفقة الأسرى

وجهت إسرائيل رسالة رسمية إلى قطر، رفضت عبرها صفقة اقترحتها حركة حماس بشأن إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، كانوا قد نُقلوا إلى غزة يوم السابع من الشهر الماضي، حسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت قناة "أخبار 12" الإسرائيلية أن إسرائيل أبلغت قطر، يوم أمس الجمعة، أن مضمون الصفقة التي أرسلتها حماس قبل أكثر من أسبوع عبر الدوحة "مرفوض"، وأضافت أن الرسالة الإسرائيلية أكدت أن شرط تل أبيب لقبول صفقة هو "إطلاق سراح كل الأطفال والنساء دفعة واحدة في مرحلتها الأولى".

وكانت الصفقة بصيغتها الأولى تنص على أن حماس مستعدة لتحرير 50 أسيراً من النساء والأطفال مقابل 5 أيام هدنة، وإطلاق سراح قرابة 150 معتقلاً فلسطينياً من سجون الاحتلال.

ويوم الثلاثاء الماضي، أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقاشاً خاصاً داخل مجلس الحرب لكي يتصل هاتفياً بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ووفق القناة "طلب نتنياهو من بايدن ممارسة ضغوط على قطر ورفع عدد الأسرى المقترح الإفراج عنهم من 50 إلى 70 أسيرًا على الأقل".

أمَّا صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد ذكرت تفاصيل مشابهة، لكنها قالت إن نتنياهو طلب من بايدن زيادة أعداد المفرج عنهم حتى 70 إلى 80 أسيراً إسرائيلياً، وأن تل أبيب مستعدة لمناقشة مسألة زيادة أيام الهدنة كلما زاد عدد المفرج عنهم بشكل محتمل.