زيلينسكي يعتزم لقاء المبعوث الأمريكي ويتكوف اليوم الخميس

ذكر مصدر مطلع أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المتوقع أن يعقد اجتماعًا ثنائيًّا مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في باريس اليوم الخميس.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس دونالد ترامب إنه لا يزال ملتزمًا بالسعي للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا رغم تصاعد حالة الضبابية بشأن احتمال إجراء محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب شبكة "سي.بي.إس نيوز" الأمريكية.

وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع الشبكة الإخبارية أمس الأربعاء "أنا أراقب وأشاهد وأتحدث بخصوص ذلك مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي.. سيحدث شيء ما، لكنهما ليسا على استعداد بعد. لكن شيئًا ما سيحدث. سنقوم بإتمامه".

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه يخطط لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا في الأيام المقبلة بعد فشل قمته في ألاسكا مع بوتين في أغسطس في تحقيق انفراجة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه من المتوقع أن يتحدث ترامب هاتفيًّا اليوم الخميس مع زيلينسكي.

وقال بوتين أمس أيضًا إنه مستعد للاجتماع مع زيلينسكي إذا جاء الرئيس الأوكراني إلى موسكو، لكن أي اجتماع من هذا القبيل يجب أن يكون معدًّا له بشكل جيد، وأن يؤدي إلى نتائج ملموسة. ورفض وزير الخارجية الأوكراني اقتراح موسكو كمكان لعقد مثل هذا الاجتماع.

وشعر ترامب بالإحباط بسبب عدم قدرته على وقف القتال الذي بدأ بغزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، بعد أن توقع في البداية أنه سيتمكن من إنهاء الحرب بسرعة عندما تولى منصبه في يناير الماضي.