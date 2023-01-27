وزير الدفاع الألماني: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث جيشنا

وصرّح بوريس بيستوريوس لصحيفة "سويدويتشه تسايتونغ"، أن "100 مليار لن تكون كافية".

وكان المستشار أولاف شولتس، قد أعلن إنشاء صندوق خاص لتحديث الجيش في 27 شباط/ فبراير 2022، بعد 3 أيام فقط من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف بيستوريوس الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي: "مع كل منظومة جديدة، لدينا أيضًا تكاليف صيانة جديدة، ومع كل آلية جديدة، هناك تكاليف تشغيل جديدة ومرتفعة".

كما ألقى بظلال من الشكّ على ميزانية الدفاع السنوية لألمانيا التي تناهز 50 مليار يورو، قائلا: "لا أظن أن هذا سيكون كافيا".

ولفت المسؤول الألماني إلى أن الجيش سيتحمل تكاليف جديدة تقدّر بالمليارات لتعويض الأسلحة التي يرسلها من مخزوناته إلى أوكرانيا.

وتشمل قائمة العتاد الجديد 14 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع و5 راجمات صواريخ من طراز "مارس2" و500 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات و18 ألف خوذة قتال.

كما يجب تعويض 14 دبابة ليوبارد تعهدت برلين إرسالها إلى أوكرانيا.

وقال بيستوريوس: "على المدى المتوسط والبعيد، يتعيّن علينا بناء صناعة أسلحة في أوروبا يمكنها القيام بذلك".