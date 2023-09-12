بوتين يرجئ لنهاية العام الإعلان المحتمل عن ترشحه للرئاسة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه يرجئ حتى "نهاية العام" الإعلان المحتمل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2024، والتي قد تبقيه في السلطة حتى عام 2030.

وقال بوتين، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا: "بموجب القانون على البرلمان أن يتخذ قرارًا في نهاية العام، وعندها سيتم اتخاذ القرار، وسيتم الإعلان عن الانتخابات، وتحديد موعدها، وسنناقش ذلك".

ويتولى بوتين السلطة في روسيا منذ عام 2000، وقام بتعديل الدستور عام 2020، مما يسمح له نظريًا بالبقاء في السلطة حتى عام 2036، وبذلك يتفوق على جوزيف ستالين من حيث فترة البقاء في الكرملين.

وبينما يواصل جيشه العملية العسكرية في أوكرانيا التي أمر بشنها في شباط/فبراير عام 2022، فإن إعلان ترشحه لولاية جديدة شبه مؤكد في هذه المرحلة، بحسب مراقبين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أمس الإثنين، أن "المهم بالنسبة لفلاديمير بوتين هو معرفة ما إذا كان يستطيع فعل المزيد لتحسين حياة المواطنين".

وأضاف لدى كشف نوايا بوتين الانتخابية: "أثبت أن أفكاره تحظى بدعم المجتمع، بين القوى السياسية وفي المناطق".

وفي السنوات الأخيرة، تم إسكات المعارضة الروسية والمجتمع المدني، فالمعارضون السياسيون الرئيسيون إما في السجن، مثل أليكسي نافالني، العدو الأول للكرملين، أو في المنفى.

وغادر آلاف الروس، خاصة من الشباب، البلاد منذ عام ونصف العام؛ خوفًا من إرسالهم إلى الجبهة.