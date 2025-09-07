أمام منزل نتنياهو.. شرطي يهين عضو كنيست تظاهر ضد حرب غزة (فيديو)

تعرض عضو "الكنيست" الإسرائيلي جلعاد كاريف، ليل السبت، للإهانة والتعدي من أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية، خلال تظاهرة أمام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وظهر النائب الإسرائيلي كاريف، في مقطع فيديو، خلال ملاسنة ومشادة عصبية مع أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية التي كانت تتصدى للمتظاهرين ضد استمرار الحرب على غزة.

وتصاعد التوتر إثر محاولة كاريف، وهو نائب عن حزب "العمل"، الاقتراب من منزل نتنياهو، قبل أن تعترضه الشرطة وتمنعه من التقدم؛ ما أدى إلى اشتباكه اللفظي مع الضابط.

وتأتي هذه الحادثة في ظل أجواء سياسية مشحونة داخل إسرائيل، على خلفية تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة، بسبب التعنت والاستمرار في الحرب على غزة وعدم اتخاذ إجراءات للإفراج عن الرهائن.

أخبار ذات علاقة كاتس يريد هدمها.. الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن استهداف الأبراج في غزة

وأضاف "لكنّني سأقول أمرًا واحدًا: كانت البداية في غزة وستكون النهاية في غزة. نحن لن نترك هؤلاء الوحوش هناك".