استنفار أمني في كوريا الجنوبية على خلفية تهريب وزير الدفاع السابق

اقتحم فريق المحقق الخاص لي ميونغ هيون مبنى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية صباح اليوم الأربعاء، في مشهد غير مألوف، وذلك على خلفية قضية تتعلق بتهريب وزير الدفاع السابق إلى خارج البلاد، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

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وقالت الوكالة: "داهم فريق هيون مبنى الخارجية صباح اليوم الأربعاء على خلفية مزاعم بالسماح لوزير الدفاع السابق لي جونغ سوب بمغادرة البلاد فجأة العام الماضي، لتجنّب التحقيق بشأن تدخل حكومي في تحقيق عسكري حول وفاة أحد جنود مشاة البحرية العام 2023".

وذكرت الوكالة أن الفريق كان يحقق في ملابسات تعيين لي فجأة سفيرًا للبلاد في أستراليا في الرابع من مارس/آذار من العام الماضي، عندما كان مسؤولو مكتب التحقيقات المتعلّقة بالفساد يحققون معه بشأن تورطه في التدخل الخارجي في قضية وفاة الجندي.

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وكان لي يخضع لحظر السفر بسبب التحقيقات عندما تم تعيينه؛ ولكن وزارة العدل ألغت الحظر في السابع من مارس من العام الماضي.

وغادر لي على الفور إلى أستراليا، ولكنه عاد بعد 11 يومًا في ظل تصاعد الجدل بشأن مغادرته المفاجئة. وفي ذلك الوقت، أثار المنتقدون تكهنات بأن الرئيس السابق يون سوك يول حاول تهريب لي إلى الخارج من خلال تعيينه سفيرًا في أستراليا.

ويتردد أن ممثلي الادعاء والمحققين من فريق التحقيق الخاص فتّشوا مكاتب وزير الخارجية ومسؤولي شؤون الأفراد؛ لتأمين البيانات المتعلقة بتعيين لي سفيرًا لأستراليا.