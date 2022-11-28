ماذا ستقدم روسيا لإيران مقابل الطائرات المسيرة؟

رأت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أن روسيا ستضطر بالنهاية لدفع الثمن لإيران مقابل دعمها بالسلاح في الحرب الأوكرانية، "بإطلاق يدها" في سوريا ومساعدتها في المفاوضات للوصول لاتفاق نووي.

ولفتت المجلة في تقرير الأحد، إلى أن "إيران ليست راضية عن التقارب بين روسيا ودول عربية، لكنها حتى الآن تتحمل ذلك على مضض؛ لأنها ليست راغبة ولا قادرة على اللجوء إلى الولايات المتحدة والغرب".

وأوضحت أن "إيران لن تلجأ للصين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بكين حتى الآن ليست على استعداد للمشاركة عسكريًا في المنطقة كما فعلت روسيا، ولأنها أيضًا لا تريد المخاطرة بإلحاق الضرر بعلاقاتها الاقتصادية القوية مع دول عربية".

وقالت المجلة في تقريرها: "لكن هذا قد يتغير مع اعتماد موسكو المتزايد الآن على إيران في أوكرانيا. ولم تزود إيران روسيا بطائرات مسلحة دون طيار فحسب، بل نشرت مستشارين لمساعدة القوات الروسية على استخدامها".