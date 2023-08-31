روسيا: استئناف اتفاق الحبوب مرهون بحل مشكلاته
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الخميس استعداد بلاده لاستئناف اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر الأسود بمجرد اتخاذ إجراءات ملموسة لحل جميع المشكلات المتعلقة بالاتفاق.
جاء ذلك عقب لقاء أجراه لافروف مع نظيره التركي هاكان فيدان في موسكو، في إطار مساع تقودها أنقرة لإقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق الحبوب.
بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من موسكو إن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مهم، لكن روسيا لديها مطالب فيما يتعلق بتصدير منتجاتها حتى يتعافى اقتصادها.
وتوقف تنفيذ اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في عام 2022، بعد انسحاب روسيا في يوليو تموز.
وانسحبت روسيا في يوليو تموز من الاتفاق الذي استمر عاما واحدا، واشتكت على وجه التحديد من العقوبات الغربية التي تعرقل صادراتها من الأغذية والأسمدة.