ميدفيديف ينتقد ماسك بسبب ميزة على "إكس"

وجه نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، الأربعاء، إلى مالك موقع "إكس"، "تويتر" سابقا، إيلون ماسك، انتقادا بسبب إضافة ميزة "ملاحظات المجتمع" التي تهدف إلى محاربة المعلومات المضللة.

وقال مدفيديف في منشور على "إكس"، "يبدو أن ماسك وفريقه يسيرون باتجاه واحد مع الزمرة الليبرالية الغاضبة.. إن تشغيل ميزة ملاحظات المجتمع أو السياقات، يشوه جوهر المنصة كمكان للتبادل الحر بالآراء".