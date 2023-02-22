ما جدوى نظام الإنذار المبكر الذي تطوره إسرائيل لصالح أوكرانيا؟

كشف السفير الأوكراني في تل أبيب يفغيني كورنيتشوك أن إسرائيل تعمل حاليا على مشروع تجريبي لنظام إنذار مبكر، مخصص لتوفير استجابة ضد الصواريخ والمُسيرات، حسبما أفادت صحيفة "معاريف"، اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المشروع الذي يبدو أنه مخصص للظروف التي تواجهها أوكرانيا، سوف يركز على عمليات الإنذار المبكر في مناطق الخطر؛ لتوفر إشارات خاصة تحذر من الهجمات بالصواريخ والمُسيرات، وتحدد المدة اللازمة للوصول إلى الملاجئ الآمنة أو التحصينات".

ونقلت عن سفير أوكرانيا أن الوفد الإسرائيلي الذي ينتمي لـ"رابطة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية الأوكرانية"، والذي زار كييف خلال اليومين الماضيين، وتقدمه نائبان إسرائيليان هما يولي ادلشتاين وزئيف إلكين، تعهد بتسليم أوكرانيا هذا النظام في غضون 3 أشهر.