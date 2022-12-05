بلينكن: نسعى للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة ودعم حل الدولتين

وقال بلينكين إن الرئيس جو بايدن لا يزال ملتزما "بتحقيق الهدف الدائم للدولتين.. نعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين، مثل الناس في كل مكان، لهم نفس الحقوق ونفس الفرص".

وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة "ستواصل معارضة أي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بشكل واضح وصريح" بما يشمل التوسع الاستيطاني والتحركات نحو ضم الضفة الغربية والإخلال بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة وهدم المنازل والإخلاء القسري والتحريض على العنف.