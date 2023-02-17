روسيا تعين موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية

ذكر موقع آر.بي.سي الإخباري، اليوم الجمعة، أن روسيا عينت اللفتنانت جنرال آندرى موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية ليحل محل الكولونيل جنرال ألكسندر لابين الذي تمت ترقيته.

وتم تعيين لابين رئيسا لأركان القوات البرية في البلاد الشهر الماضي، على الرغم من الانتقادات الشديدة من كبار القادة بشأن أدائه في أوكرانيا.

وقال موقع آر.بي.سي إن موردفيتشيف قاد القوات الروسية خلال هجوم العام الماضي على مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا. وبلغ الهجوم ذروته خلال حصار استمر لأشهر لمصنع آزوفستال للصلب واستولت عليه القوات الروسية في نهاية المطاف.