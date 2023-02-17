روسيا تعين موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية

روسيا تعين موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية

رويترز
رويترز

ذكر موقع آر.بي.سي الإخباري، اليوم الجمعة، أن روسيا عينت اللفتنانت جنرال آندرى موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية ليحل محل الكولونيل جنرال ألكسندر لابين الذي تمت ترقيته.

وتم تعيين لابين رئيسا لأركان القوات البرية في البلاد الشهر الماضي، على الرغم من الانتقادات الشديدة من كبار القادة بشأن أدائه في أوكرانيا.

وقال موقع آر.بي.سي إن موردفيتشيف قاد القوات الروسية خلال هجوم العام الماضي على مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا. وبلغ الهجوم ذروته خلال حصار استمر لأشهر لمصنع آزوفستال للصلب واستولت عليه القوات الروسية في نهاية المطاف.

روسيا تعين موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإفراج عن 101 أسير لكل منهما

ويأتي تعيين موردفيتشيف في أعقاب تغييرات جذرية أخرى في القيادة العسكرية الروسية خلال الحرب المستمرة منذ قرابة العام واستولت فيها القوات الروسية على أجزاء كبيرة من جنوب وشرق أوكرانيا لكنها عانت من هزائم وانتكاسات.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عينت روسيا قائد القوات الجوية الجنرال سيرجي سوروفيكين قائدا عاما لقواتها في أوكرانيا، بعد فترة وجيزة من أنباء إقالة قائدي المنطقتين الشرقية والغربية العسكريتين. 

روسيا
العالم

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com