إصلاحيو إيران يختارون 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية
اختارت جبهة الإصلاح، التي تضم 27 من الأحزاب الإصلاحية في إيران، 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، ممثلين عن الجبهة التي يتزعمها الرئيس الأسبق محمد خاتمي.
وقال بيان للجبهة نشره الموقع الرسمي لها إن "قيادة الجبهة الإصلاحية اختارت المرشحين: إسحاق جهانغيري النائب الأول في حكومة الرئيس حسن روحاني، ومسعود بزشكيان عضو البرلمان عن الإصلاحيين، وعباس آخوندي وزير الطرق والتنمية الحضرية في حكومة الرئيس حسن روحاني".
وبحسب البيان، حصل عباس آخوندي في تصويت الجبهة على 26 صوتاً، في حين حصل كل من جهانغيري وبزشكيان على 24 صوتاً.
كما أكد المتحدث باسم جبهة الإصلاح، جواد إمام، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، هذا الاختيار عقب اجتماع للجبهة.
وكشفت مصادر قيادية في التيار الإصلاحي أن زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي يريد أن يكون جهانغيري هو المرشح الأخير الذي سيبقى في المنافسة.
وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن "خاتمي يريد أن يكون جهانغيري هو المرشح النهائي والوحيد الذي سيبقى في المنافسة في الانتخابات الرئاسية، إذا صادق مجلس صيانة الدستور على أهليته".
وأضافت: "تحاول العناصر المقربة من خاتمي هندسة الشروط لتتم تلبية مطلب خاتمي من خلال إجراء تغييرات في عملية اختيار المرشح النهائي، وإلغاء شرط حصول مرشح الجبهة المختار على ثلثي الأصوات قبل الانتخابات".
وبيّنت أن "جبهة الإصلاح ستعقد اجتماعاً آخر لاختيار مرشح الإصلاحيين في حال أعلن مجلس صيانة الدستور عن الأسماء النهائية".
وينتظر المرشحون للانتخابات الرئاسية المبكرة، البالغ عددهم 80 شخصاً، قرار مجلس صيانة الدستور بشأن المصادقة على أهلية المرشحين، والكشف عن الأسماء النهائية.
ومن المقرر أن تنتهي يوم غد السبت المهلة المحددة لمجلس صيانة الدستور لمراجعة أهلية المرشحين، في حين رجح المتحدث باسم المجلس طحان نظيف تمديد المهلة.