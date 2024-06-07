إصلاحيو إيران يختارون 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية

اختارت جبهة الإصلاح، التي تضم 27 من الأحزاب الإصلاحية في إيران، 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، ممثلين عن الجبهة التي يتزعمها الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

وقال بيان للجبهة نشره الموقع الرسمي لها إن "قيادة الجبهة الإصلاحية اختارت المرشحين: إسحاق جهانغيري النائب الأول في حكومة الرئيس حسن روحاني، ومسعود بزشكيان عضو البرلمان عن الإصلاحيين، وعباس آخوندي وزير الطرق والتنمية الحضرية في حكومة الرئيس حسن روحاني".

وبحسب البيان، حصل عباس آخوندي في تصويت الجبهة على 26 صوتاً، في حين حصل كل من جهانغيري وبزشكيان على 24 صوتاً.

كما أكد المتحدث باسم جبهة الإصلاح، جواد إمام، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، هذا الاختيار عقب اجتماع للجبهة.