ترامب: لقاء ويتكوف مع بوتين كان مثمراً للغاية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أن موفده ستيف ويتكوف عقد "اجتماعًا مثمرًا للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "تم إحراز تقدم كبير"، لافتًا إلى أنه اطلع بعض الحلفاء الأوروبيين على مضمون اللقاء.

وأضاف: "الجميع متفقون على وجوب إنهاء هذه الحرب، وسنعمل لتحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة"، حسبما أوردت "فرانس برس".

كان الكرملين وصف محادثات عقدت في موسكو الأربعاء واستمرت ثلاث ساعات بين ستيف ويتكوف والرئيس الروسي بـ"البنّاءة"، وذلك قبل يومين من انقضاء مهلة حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" أن الاجتماع انتهى بعد الظهر بعد "نحو ثلاث ساعات" من المحادثات، بدون أن تقدّم مزيدًا من التفاصيل.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين، للصحافيين إن "محادثات مفيدة جدًا وبنّاءة جرت" مع ويتكوف بشأن أوكرانيا والعلاقات الروسية الأمريكية.

وأكد أن موسكو "وجّهت رسائل معيّنة" في ما يتعلق بملف أوكرانيا.

وصافح الرئيس الروسي ضيفه الأمريكي بحرارة وابتسما في بداية اجتماعهما في الكرملين، بحسب صور نشرها المكتب الإعلامي في الرئاسة الروسية.

وصل ويتكوف في وقت سابق الأربعاء إلى موسكو حيث كان في استقباله الممثل الخاص للرئيس كيريل دميترييف، بحسب وكالة "تاس".

وسبق أن التقى ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا في موسكو، لكن الجهود الدبلوماسية التي قادها المبعوث الأمريكي الموكل مهمات عدة في العالم، لم تسفر عن أي نتيجة.

تأتي الزيارة في ظلّ توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن إثر قرار ترامب الجمعة نشر غواصتين نوويتين عقب سجال عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي.

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ولم يحدد الرئيس الأمريكي المكان الذي سيتم إرسال الغواصات إليه بالضبط، أو ما إذا كانت ستعمل بالطاقة النووية أو تحمل رؤوسًا نووية.