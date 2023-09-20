بايدن يستضيف الأسبوع المقبل قادة منتدى جزر المحيط الهادئ

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع المقبل، في البيت الأبيض، قادة منتدى جزر المحيط الهادئ، في خطوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن للتصدّي لتنامي النفوذ الصيني في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيار الثلاثاء، إنّ بايدن "سيجدّد التأكيد على التزام الولايات المتحدة أولوياتنا الإقليمية المشتركة"، بما في ذلك التغيّر المناخي والنمو الاقتصادي ومكافحة الصيد غير المشروع.

ويأتي الاجتماع بعد أربعة أشهر على اضطرار بايدن لإلغاء زيارة تاريخية للمشاركة في قمة منتدى جزر المحيط الهادئ في بابوا-غينيا الجديدة، بسبب محادثات لتجنّب تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

واستضاف بايدن العام الماضي في البيت الأبيض قمّته الأولى مع المنتدى، وهو تكتّل يضم 18 عضواً معظمهم دول صغيرة متناثرة ضمن مساحة شاسعة من المحيط.